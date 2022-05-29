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«Спартак» — «Динамо»: где смотреть трансляцию финала БЕТСИТИ Кубка России и во сколько начало

Матч финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» начнется в 17.00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Константин Тюкавин и Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 29 мая, в Москве состоится финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Динамо». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Столичное дерби пройдет на стадионе «Лужники». В последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» как раз в рамке кубка — в 2021 году на стадии 1/8 финала. Затем красно-белые три матча кряду не проигрывали бело-голубым.

29.05.2022 | Спартак — Динамо

В составе «Спартака» самый результативный игрок кубка — форвард Квинси Промес, у которого три гола в двух матчах. У «Динамо» главный бомбардир нападающий Константин Тюкавин, также забивший три мяча за три игры.

Следить за матчем «Спартак» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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