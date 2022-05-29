Первый вице-президент РФС Никита Симонян оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в БЕТСИТИ Кубке России

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от финала Бетсити Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Он отметил, что шансы команд — 50 на 50.

«Кубок есть кубок. Это не то, что «Динамо» третье в чемпионате, а «Спартак» — десятый. Это совершенно другой настрой, другая концентрация. Шансы равные. Но, при всем уважении к «Динамо», естественно мне хочется, чтобы победил «Спартак», а как он выиграет — там есть тренер, он досконально изучил соперника, так же, как и «Динамо», поэтому шансы 50 на 50», — приводит ТАСС слова Симоняна.

Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 29 мая, начало в 17.00 (мск).