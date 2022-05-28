Джано: «Поражение от «Химок» не повлияет на «Спартак». У игроков давно все мысли о финале»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

«Надеюсь, «Спартак» выиграет. Давно не брали кубок, так что пора сделать это. В год столетия хотя бы что-то выиграем. Понятно, что в чемпионате получилось не очень, закончили на 10-м месте, давно такого не было. Победа в кубке порадует болельщиков. Поражение от «Химок» никак не отразится на «Спартаке». Это другая игра, другие эмоции, другой настрой. Там «Спартаку» ничего не надо было, это все равно сказывается на настрое. Думаю, у игроков «Спартака» давно все мысли о финале, так что прошедший матч ничего не значит. Тем более прошло много дней с того матча, все в порядке», — сказал Ананидзе «СЭ».

Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.