«Спартак» — ЦСКА: статистика и история личных встреч

«Спартак» и ЦСКА сыграют в финале Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 мая. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.

06 мая, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

Команды провели друг с другом 81 официальный матч. «Спартак» одержал 28 побед, ЦСКА выиграл 34 раза, еще 19 игр завершились вничью. Предыдущая встреча состоялась в ноябре 2025 года в рамках 16-го тура чемпионата России и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром» или «Динамо».

Также в истории российского футбола ЦСКА выиграл больше Кубков России, чем «Спартак». На счету армейцев 9 трофеев, что является рекордом турнира (вместе с «Локомотивом»). «Спартак» побеждал в Кубке России 4 раза.

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