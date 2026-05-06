«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч Кубка России

«Спартак» и ЦСКА сыграют в финале Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 мая. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.

06 мая, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

Прогнозы на матч

Футбольный эксперт Александр Бубнов встал на сторону «Спартака»: «Выиграет «Спартак», потому что ЦСКА был мертвый [в матче 28-го тура с «Зенитом»], не будет играть Мойзес. Не верю в этого тренера молодого [Дмитрия Игдисамова]. И на сегодняшний день «Спартак» сильнее ЦСКА по игре».

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов предположил единственный рабочий для ЦСКА способ навязать борьбу «Спартаку»: «Моё мнение — ЦСКА выйдет играть «ромбом», это им знакомо. При такой расстановке надежнее контролировать мяч, они [игроки] знают большинство своих перемещений. Думаю, они так и выйдут, во-первых, чтобы «Спартак» к этому оказался не готов, во-вторых, им это знакомо. В середине будет четыре человека, этим они как раз могут остановить «Спартак». Это единственный вариант, потому что то, как они играли с «Зенитом» — это смехопанорама, которую просто «Спартак» снесет к чертям в первом тайме. Единственное спасение ЦСКА в этом матче».

Комментатор Константин Генич отдает небольшое преимущество красно-белым: На мой взгляд, здесь большого фаворита быть не должно и просто не может быть. 51 на 49 в пользу «Спартака» только потому, что он играет дома. Я жду обмен забитыми мячами. Я жду, что атака «Спартака» будет превалировать над обороной. Оборона ЦСКА точно не самая надёжная этой весной, но у ЦСКА очень быстрые игроки. Там тоже есть кому забивать. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.80».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитами спартаковцев: котировка на проход подопечных Карседо в следующую стадию — 1.77, а армейцев — 2.85.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.