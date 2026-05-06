«Спартак» — ЦСКА: прямая трансляция матча Кубка России

«Спартак» и ЦСКА сыграют в Кубке России 6 мая

«Спартак» и ЦСКА проведут матч в финале Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 мая. Игра на «Лукойл Арене» начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Отслеживать ключевые события игры «Спартак» — ЦСКА можно также в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.

06 мая, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru с 19.00 мск. Также матч покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

Предыдущая встреча соперников состоялась в ноябре 2025 года в рамках 16-го тура чемпионата России. Победу одержали красно-белые (1:0).

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