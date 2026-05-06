В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева на стадионе и включение Мойзеса в заявку на дерби со «Спартаком»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему защитник Мойзес попал в заявку команды на финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком», а капитан и голкипер армейцев отсутствует на стадионе.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что и Акинфеев, и Мойзес досрочно завершили сезон из-за травм.

«По медицинским показаниям не будет играть Игорь Акинфеев и Энрике Кармо. У Энрике ушиб голеностопного сустава. К следующей игре, думаю, будет готов и поможет команде. Мойзес восстанавливается с хорошей динамикой, сегодня на скамейке запасных поможет команде — словами, ментальным настроем, но участие в игре не сможет принять. По нашему настоянию Акинфеев проходит лечение, будет болеть за команду из дома. Хотел приехать и поддержать, но мы, как врачи, пока не позволяем», — сказал Безуглов на видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Победитель дерби выйдет в суперфинал Кубка России и сыграет с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 после первого матча).

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