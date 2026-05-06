«Спартак» — ЦСКА: Угальде, Кисляк и Лусиано выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.00 по местному времени.

У армейцев в запасе бразильский защитник Мойзес, который получил травму четырехглавой мышцы бедра в матче 27-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0). Ранее футболист сообщал, что из-за повреждения пропустит остаток сезона-2025/26. В ответной гостевой игре полуфинала Пути РПЛ с «Краснодаром» (0:4) бразилец был удален на 63-й минуте.

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Денисов, Рябчук, Самошников, Дмитриев, Саусь, Мартинс, Зорин, Гарсия, Заболотный, Массалыга.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Бандикян, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Лусиано, Мусаев.

Запасные: Бесаев, Баровский, Лукин, Мойзес, Бадмаев, Козлов, Руис, Алвес, Глебов, Фиров, Попович, Воронов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Победитель дерби выйдет в суперфинал Кубка России и сыграет с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 после первого матча).