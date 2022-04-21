Мацуев: «У нас есть цель в столетие. «Спартак» должен выиграть Кубок»

Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможности красно-белых выиграть БЕТСИТИ Кубок России.

«Безусловно, есть переживания за будущие матчи. Вспомним, как «Енисей» обыграл «Локомотив» в гостях. «Динамо» в этом году претендует на чемпионство вместе с «Зенитом». Любая команда в кубковом матче может выдать игру сезона или даже века. Но у нас есть цель в столетие. Мы должны выиграть Кубок России! Я уверен, что мы это сделаем», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» стал четвертым полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до него в эту стадию вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.