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Сегодня, 10:41

Мацуев: «У нас есть цель в столетие. «Спартак» должен выиграть Кубок»

Денис Мацуев считает, что «Спартак» должен выиграть Кубок России на столетие клуба
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможности красно-белых выиграть БЕТСИТИ Кубок России.

«Безусловно, есть переживания за будущие матчи. Вспомним, как «Енисей» обыграл «Локомотив» в гостях. «Динамо» в этом году претендует на чемпионство вместе с «Зенитом». Любая команда в кубковом матче может выдать игру сезона или даже века. Но у нас есть цель в столетие. Мы должны выиграть Кубок России! Я уверен, что мы это сделаем», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» стал четвертым полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до него в эту стадию вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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