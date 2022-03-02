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ЦСКА обыграл «Сочи» благодаря дублю Дивеева и вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России благодаря дублю Дивеева
Иван Торопцев
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 2:1.

Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе армейцев дублем отличился защитник Игорь Дивеев, единственный гол сочинцев забил полузащитник Кристиан Нобоа.

Благодаря победе ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России. Жеребьевка четвертьфинала состоится 4 марта.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
ЦСКА
Голы
Нобоа, 41 (1:0), Дивеев, 60 (1:1), Дивеев, 87 (1:2)
Сочи
Джанаев Родригау Терехов (Жоаузинью, 90+2) Цаллагов (Мелкадзе, 90+2) Юрганов Маргасов Прохин Нобоа Бурмистров (Попов, 70) Ангбан (Юсупов, 61) Кассьерра
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин (Фукс, 46) Дивеев Карраскаль (Дзагоев, 72) Зайнутдинов (Эджуке, 72) Гбамен (Мухин, 86) Бийол Юсуф Языджи Обляков Заболотный (Медина, 24)
Предупреждения
Маргасов 7’, Терехов 70’, Прохин 75’, Попов 77’  -  Акинфеев 39’, Мухин 90’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Москалев (Воронеж) Петросян (Бронницы)
Игорь Дивеев
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