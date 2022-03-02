ЦСКА обыграл «Сочи» благодаря дублю Дивеева и вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России
ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России благодаря дублю Дивеева
ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 2:1.
Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи.
В составе армейцев дублем отличился защитник Игорь Дивеев, единственный гол сочинцев забил полузащитник Кристиан Нобоа.
Благодаря победе ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России. Жеребьевка четвертьфинала состоится 4 марта.
Новости