Защитник ЦСКА Дивеев сделал дубль и вывел свою команду вперед в матче 1/8 финала Кубка России с «Сочи»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сделал дубль в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи» — 2:1.

Футболист забил гол ударом головой после подачи с углового от Юсуфа Языджи на 87-й минуте. Отметим, что свой первый гол в матче Дивеев также забил после подачи Языджи с углового.

Дивеев забил свой третий гол в сезоне-2021/22, игра с «Сочи» является для него 18-й в нынешнем сезоне.