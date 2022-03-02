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«Сочи» — ЦСКА: Дивеев сделал дубль и вывел армейцев вперед

Защитник ЦСКА Дивеев сделал дубль и вывел свою команду вперед в матче 1/8 финала Кубка России с «Сочи»
Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сделал дубль в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи» — 2:1.

Футболист забил гол ударом головой после подачи с углового от Юсуфа Языджи на 87-й минуте. Отметим, что свой первый гол в матче Дивеев также забил после подачи Языджи с углового.

Дивеев забил свой третий гол в сезоне-2021/22, игра с «Сочи» является для него 18-й в нынешнем сезоне.

БЕТСИТИ Кубок России: матчи &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кубань&raquo; и &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Спартак» — «Кубань» и «Сочи» — ЦСКА: онлайн-трансляция матчей БЕТСИТИ Кубка России

Игорь Дивеев
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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