Смолов — о конфликте «Зенита» и «Динамо» в соцсетях: «На грани, но это подогревало интерес»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался об обмене шутками между пресс-службой бело-голубых и «Зенитом».

«На грани, но все это подогревало дополнительный интерес. Мне кажется, даже нейтральные болельщики, симпатизирующие другим клубам, смотрели этот матч, поэтому допустимо — почему нет?» — цитирует Смолова «РБ Спорт».

29 ноября «Динамо» на своем поле обыграло «Зенит» (1:0) в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Перед игрой пресс-службы клуба обменялись провокационными шутками в соцсетях.