Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:59

ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Мойзеса в матче FONBET Кубка России с «Ростовом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникации РФС.

Клуб попросил рассмотреть эпизод с прямой красной карточкой защитника Мойзеса. Бразилец ЦСКА был удален на 77-й минуте. Он остановил рукой мяч, который прокидывал форвард ростовчан Николай Комличенко.

Также «Динамо» по итогам матча 1/4 финала FONBET Кубка России с «Зенитом» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть вторую желтую карточку полузащитнику Хорхе Карраскалю на 69-й минуте встречи.

Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
0
Читайте также
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
В «Динамо» готовы перенести ответный матч с «Зенитом» в FONBET Кубке России
КДК не будет рассматривать стычку между Абаскалем и Сиваковым
Смолов: «Стал ли слабее «Зенит»? Это «Динамо» и «Локомотив» стали сильнее»
В «Динамо» ответили на вопрос о целях клуба на сезон
Президент «Оренбурга» Еремякин: «В этом году мы не разделяем по важности чемпионат и Кубок России»
В «Динамо» высказались о болельщиках «Спартака» на матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой, Аршавин и Овчинников — тренеры сборной Пути РПЛ в Матче звезд FONBET Кубка России

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости