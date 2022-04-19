Шварц рассказал о состоянии Моро после матча «Балтика» — «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил состояние полузащитника Николы Моро после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Балтикой» (1:1, пен. 5:4).

«По Моро пока не могу дать конкретного ответа. Его повреждение выглядит не очень хорошо. Потребуется время, чтобы оценить и точно сказать, сумеет ли он сыграть против ЦСКА в воскресенье», — сказал Шварц на пресс-конференции.

На 31-й минуте хорват разбил нос в столкновении с защитником калининградцев Максимом Тишкиным. Тишкин смог продолжить игру после того, как врачи забинтовали ему голову, а Моро покинул поле из-за кровотечения из носа. Его заменил Вячеслав Грулев.

Москвичи вышли в полуфинал турнира. Соперник «Динамо» будет определен позднее.