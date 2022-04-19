Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Балтикой» (1:1, в серии пенальти 5:4) в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«С такой игрой «Динамо» вряд ли поборется за трофей. Ощущение, что играли не с «Балтикой», а с «Байером». Давно не видел такой игры — постоянные ошибки, неточные передачи. Я расстроен, «Динамо» не заслужило победы. Если бы не Лещук, «Динамо» бы никуда не вышло. Обидно смотреть на такие матчи, особенно болельщикам. Это отвратительная игра, не знаю, что случилось. За такую игру бывает стыдно», — сказал Лещенко «СЭ».

Напомним, что на 35-й минуте счет открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров, на 84-й минуте футболист калининградцев Ишхан Гелоян сравнял счет.