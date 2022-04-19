Мирзоян: «Такой матч дает шанс исправить все плохое, что было в сезоне»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Считаю ли я данную встречу игрой года для «Спартака»? Игрой года в принципе может быть любая игра. Любая игра даже должна быть игрой года для того, чтобы ее выигрывать. Конечно, должен быть очень интересный матч. У ЦСКА в последних трех турах пошел спад. Думаю, что это как раз-таки не очень хорошо для красно-белых, потому что естественный спад у ЦСКА должен был произойти, они много туров подряд шли с хорошими результатами. Это нормальное физиологическое явление, что они где-то подсели, а сейчас они должны выйти из ямы, что и плохо для «Спартака» — в данной встрече ЦСКА может набрать былые обороты. В любом случае такой матч, тем более, который дает шанс исправить все то плохое, что было на протяжении сезона, может дать болельщикам надежду», — цитирует Мирзояна Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА и «Спартака» состоится 20 апреля. Начало — в 19.30 мск.