Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:55

Мирзоян: «Такой матч дает шанс исправить все плохое, что было в сезоне»

Мирзоян высказался о кубковом дерби между ЦСКА и «Спартаком»
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Считаю ли я данную встречу игрой года для «Спартака»? Игрой года в принципе может быть любая игра. Любая игра даже должна быть игрой года для того, чтобы ее выигрывать. Конечно, должен быть очень интересный матч. У ЦСКА в последних трех турах пошел спад. Думаю, что это как раз-таки не очень хорошо для красно-белых, потому что естественный спад у ЦСКА должен был произойти, они много туров подряд шли с хорошими результатами. Это нормальное физиологическое явление, что они где-то подсели, а сейчас они должны выйти из ямы, что и плохо для «Спартака» — в данной встрече ЦСКА может набрать былые обороты. В любом случае такой матч, тем более, который дает шанс исправить все то плохое, что было на протяжении сезона, может дать болельщикам надежду», — цитирует Мирзояна Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА и «Спартака» состоится 20 апреля. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/mirzoyan-podelilsya-ozhidaniyami-ot-derbi-tsska-spartak
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Мирзоян
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Подробности трагедии Роналду. Криштиану сам выбирал дату рождения близнецов, два дня назад у него была семейная вечеринка
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Шварц отметил игру вратаря «Динамо» Лещука в матче против «Балтики»
У Моро перелом центральных резцов верхней челюсти после матча «Балтика» — «Динамо»
Лещук получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» после встречи «Балтика» — «Динамо»
Шварц рассказал о состоянии Моро после матча «Балтика» — «Динамо»
Балтийская волна едва не остановила «Динамо». Команда Шварца в двух шагах от трофея
«За такую игру бывает стыдно. Если бы не Лещук, «Динамо» никуда не вышло». Лещенко — о победе над «Балтикой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварц рассказал о состоянии Моро после матча «Балтика» — «Динамо»

Лещук получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» после встречи «Балтика» — «Динамо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости