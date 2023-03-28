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Сегодня, 17:06

Широков: «Кубок России стал хорошей альтернативой еврокубков»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о новом формате проведения FONBET Кубка России.

«Турнир вернул популярность и стал хорошей альтернативой еврокубков. Это касается как загруженности команд, возросло количество матчей, так и призовых — участники получают неплохие деньги на ранних стадиях, а победитель получит около 2 миллионов евро», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

В текущем сезоне розыгрыш FONBET Кубка России состоит из двух сеток — Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-kubok-rossii-vernul-populyarnost-i-stal-horoshej-al-ternativoj-evrokubkov/
Роман Широков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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