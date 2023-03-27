Герман Попков: «РФС уже пригласил «Амкал» принять участие в следующем розыгрыше Кубка России»

Создатель «Амкала» Герман Попков рассказал о возможности участия команды в следующем розыгрыше FONBET Кубка России.

«РФС уже пригласил «Амкал» принять участие в следующем розыгрыше Кубка России. Очевидно, что глава FONBET будет говорить исключительно про 2DROTS, ведь и у кубка, и 2DROTS один и тот же спонсор. Если одновременно с Кубком России будет турнир от нашего партнера Pari с клубами РПЛ, как в прошлом году, и если нас туда позовут, то будем там играть. Но вероятнее всего, что турниры разведут. Да и в целом все помнят, кто дальше прошел в прошлом розыгрыше Кубка России — «Амкал» или 2DROTS», — цитирует Попкова Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 «Амкал» дебютировал в Кубке России. Команда дошла до 1/64 финала, в котором уступила «Звезде» из Санкт-Петербурга (2:2, пенальти — 2:4).