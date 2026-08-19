Галактионов: «На момент посадки в вагон Батраков был в боеготовности сыграть с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему полузащитник Алексей Батраков поехал с командой на матч 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:1). 21-летний россиянин не был включен заявку команды на эту игру.

«Батраков готовился к этой игре, проводил предыгровую тренировку. На момент нашей посадки в вагон он был в боеготовности и в состоянии сыграть сегодняшний матч. Определенные решения клуба по невключению его в заявку мы уже получили непосредственно в дороге, поэтому он с нами сюда приехал», — цитирует официальный сайт клуба Галактионова.

18 августа президент «Галатасарая» Дурсун Озбек подтвердил, что турецкий клуб договорился о трансфере Батракова.

«Ростов» набрал шесть очков и возглавил таблицу группы D. «Локомотив» с двумя поражениями — на последней строчке. Железнодорожники не одержали ни одной победы в сезоне-2026/27 — три поражения и три ничьих в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.