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Галактионов: «На момент посадки в вагон Батраков был в боеготовности сыграть с «Ростовом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему полузащитник Алексей Батраков поехал с командой на матч 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:1). 21-летний россиянин не был включен заявку команды на эту игру.

«Батраков готовился к этой игре, проводил предыгровую тренировку. На момент нашей посадки в вагон он был в боеготовности и в состоянии сыграть сегодняшний матч. Определенные решения клуба по невключению его в заявку мы уже получили непосредственно в дороге, поэтому он с нами сюда приехал», — цитирует официальный сайт клуба Галактионова.

18 августа президент «Галатасарая» Дурсун Озбек подтвердил, что турецкий клуб договорился о трансфере Батракова.

«Ростов» набрал шесть очков и возглавил таблицу группы D. «Локомотив» с двумя поражениями — на последней строчке. Железнодорожники не одержали ни одной победы в сезоне-2026/27 — три поражения и три ничьих в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

Алексей Батраков.«Надеюсь, мы скоро увидимся». Батраков попрощался с болельщиками «Локомотива»
Источник: Официальный сайт ФК
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Алексей Батраков
Михаил Галактионов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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