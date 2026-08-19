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Галактионов назвал причины поражения «Локомотива» от «Ростова»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Ростова» во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ростов» достаточно боевая команда, и подходы у нас были. Нам, в принципе, удавалось держать определенную структуру игры и дисциплину. Молодые ребята, которые вышли в первом тайме, получили возможность сегодня проявить себя, показать. У них тоже есть шанс конкурировать.

У нас были достаточно неплохие моменты, которые мы не использовали. Ошибка, которую допустили в конце, уже в добавленное время, дала сопернику возможность этот матч выиграть. В любом случае ребят поблагодарил за самоотдачу, за самоотверженность. Они бились, старались. Нельзя к ним предъявить претензии. Детали, которые нам не понравились, мы разберем. После дороги останется три дня на подготовку к игре чемпионата», — приводит пресс-служба клуба слова Галактионова.

«Ростов» набрал шесть очков и возглавил таблицу группы D. «Локомотив» с двумя поражениями — на последней строчке. Железнодорожники не одержали ни одной победы в сезоне-2026/27 — три поражения и три ничьих в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

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Источник: Официальный сайт ФК
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Михаил Галактионов
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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