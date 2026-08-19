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Митрюшкин: «Будем выходить на матч с ЦСКА как на последний, как и всегда»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«К сожалению, имеем то, что имеем. Но равнодушных нет. Следующий матч против ЦСКА. Все силы бросим на то, чтобы добиться положительного результата и исправить ситуацию. Все понимаем: результат не тот, которого ждали, которого хотели. Со своей стороны пообещаю, что вся команда будет биться и никогда не сдастся. Будем выходить на матч с ЦСКА как на последний, как и всегда.

Сегодня играли достойно, но немного не хватило. К сожалению, не реализовали свои моменты и допустили ошибку, получили пенальти и пропустили в самой концовке. Надо сплотиться всем вместе, работать дальше. Уверен, что всё по силам. Все у нас получится», — цитирует официальный сайт клуба Митрюшкина.

«Ростов» набрал шесть очков и возглавил таблицу группы D. «Локомотив» с двумя поражениями — на последней строчке. Железнодорожники не одержали ни одной победы в сезоне-2026/27 — три поражения и три ничьих в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

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Источник: Официальный сайт ФК
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Антон Митрюшкин
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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