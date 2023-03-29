Назначены арбитры на 1/2 финала FONBET Кубка России: Безбородов — судья матча «Краснодар» — «Ростов»

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Пресс-служба РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 1/2 финала Пути РПЛ и первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Главным судьей встречи «Краснодар» — «Ростов» назначен Владислав Безбородов, его ассистентами будут Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный арбитр — Анатолий Жабченко, ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Алексей Воронцов.

Путь РПЛ. 1/2 финала.

4 апреля (вторник)

«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Валентин Мурашов.

5 апреля (среда)

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Валерий Данченко.

Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап.

4 апреля (вторник)

«Динамо» — «Акрон»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Василий Казарцев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Алексей Стипиди.

6 апреля (четверг)

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР- Алексей Сухой; АВАР — Алексей Воронцов.