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Тарпищев: «Спартак» был сильнее «Краснодара» в подборе игроков»

Федор Носов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3).

— Что скажете об игре?

— Второй тайм понравился больше. В первом тайме было медленно. Думаю, что «Спартак» был сильнее в подборе игроков. Было много фолов, выиграли и хорошо. Могли много с игры забить. История знает только чемпионов.

— Что радует больше: «Спартак» или наши теннисы?

— Медведев радует. Андреева расстраивает. Не до конца правильно тренируется, не хватает эмоций и слишком серьезные нагрузки. Идет смена поколений. Если говорить о футболе, то появилась хорошая площадка для конкуренции. Это хорошо.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; (1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:3) в&nbsp;суперфинале Кубка России.Проклятие Боселли и магия Помазуна. Карседо взял первый трофей со «Спартаком», обыграв «Краснодар»

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

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Кубок России
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Шамиль Тарпищев
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