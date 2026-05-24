Алаев назвал великолепной организацию суперфинала Кубка страны

Глава РПЛ Александр Алаев доволен организацией суперфинала FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, пенальти — 4:3).

— Главное у меня впечатление — это великолепная организация. Суперфинал был очень эмоциональный. Было много болельщиков, полный стадион. Была драма, — сказал Алаев.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

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