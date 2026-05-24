Дегтярев: «Футбол — отличный. Победа «Спартака» — заслуженная»

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поделился эмоциями от суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

— Футбол — отличный. Победа — заслуженная. Теперь и сборная России должна сыграть еще лучше, — сказал Дегтярев.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах турнира.

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