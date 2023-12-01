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Сегодня, 18:33

Шалимов: «Динамо» становится все солиднее и солиднее»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о первом матче «Динамо» и «Зенита» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«Обе команды играли основой, никто основных игроков не берег. «Зениту», конечно, не хватало Вендела, команда, если не ошибаюсь, или нанесла минимум ударов в створ, или вообще в створ не попала. «Динамо» становится все солиднее и солиднее — я имею ввиду баланс в игре. То есть мы уже не видим ситуации, когда из-за крена в атаку пропускаются контратаки, команда становится более надежной в обороне. Отлично проявляет себя Тюкавин, а Смолов забил великолепный гол», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-dinamo-stanovitsya-vse-solidnee-i-solidnee/
Игорь Шалимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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