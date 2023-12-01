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Сегодня, 18:50

ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом» в FONBET Кубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Иван Обляков и Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 1/4 финала FONBET Кубка России Путь РПЛ против «Ростова» (1:1). Клуб попросил рассмотреть эпизод с прямой красной карточкой для защитника Мойзеса. Защитник ЦСКА был удален на 77-й минуте. Он остановил рукой мяч, который прокидывал форвард ростовчан Николай Комличенко.

Мойзес в этом сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.

Ответная игра между командами в Кубке России состоится 12-14 марта, когда завершится зимний перерыв в РПЛ.

ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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