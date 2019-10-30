Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Томью» (4:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Португальские СМИ писали, что Осорио будет выкуплен у «Бенфики», так как провел пять матчей. Это так?

— Я не подписываю контракты, это надо юристу или гендиректору адресоваться они ответят детально. Я могу использовать игрока без ограничений, для меня это вопрос второстепенный.

— Почему вы на матчи чемпионата России ставите Кержакова, а не Васютина?

— Есть здоровая конкуренция. Смотрим на игроков по тренировкам, по состоянию. Когда решили дать возможность другому вратарю проявить себя, Кержаков был лучше. Но мы понимаем, что Васютин работает хорошо, заслужил шанс. А дальше кто будет лучше, тот и будет играть.

— Есть ли у «Зенита» задача выиграть чемпионат и Кубок за сезон?

— Мы всегда ставим макстмальные задачи. Иногда есть вопросы по расписанию и календарю. Приходится чем-то жертвовать. В прошлом году понимали, что игроки не выдержит график, а в приоритете был чемпионат. Но желание выиграть Кубок тоже есть. Мы хотим выиграть в каждом турнире и матче. Цели махнуть рукой на что-то у нас нет. Мы стараемся выбивать Максимум, но в разумных пределах.

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