Кубковое дерби ЦСКА — «Динамо» состоится 12 марта
РФС опубликовал расписание матчей плей-офф FONBET Кубка России.
Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо» состоится 12 марта. «Ростов» примет «Зенит» в этот же день.
В 1/4 финала Пути регионов «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном» 12 марта.
Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап
11 марта (вторник)
18:00. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
20:30. «Краснодар» — «Ахмат»
12 марта (среда)
16:00. «Акрон» — «Спартак»
16:00. «Урал» — «Рубин»
Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи
12 марта (среда)
18:15. «Ростов» — «Зенит»
20:30. ЦСКА — «Динамо» (Москва)
Дзюба встретится со «Спартаком», «Ростов» сыграет с «Зенитом» и братское дерби. Итоги жеребьевки Кубка России
Обладателем Кубка России в прошлом сезоне стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга победил «Балтику» в суперфинале со счетом 2:1.
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