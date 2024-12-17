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Сегодня, 19:22

Кубковое дерби ЦСКА — «Динамо» состоится 12 марта

Руслан Минаев
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Футболисты Аббосбек Файзуллаев и Фабиан Бальбуэна
Аббосбек Файзуллаев и Фабиан Бальбуэна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС опубликовал расписание матчей плей-офф FONBET Кубка России.

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо» состоится 12 марта. «Ростов» примет «Зенит» в этот же день.

В 1/4 финала Пути регионов «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном» 12 марта.

Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап

11 марта (вторник)

18:00. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»

20:30. «Краснодар» — «Ахмат»

12 марта (среда)

16:00. «Акрон» — «Спартак»

16:00. «Урал» — «Рубин»

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

12 марта (среда)

18:15. «Ростов» — «Зенит»

20:30. ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Алексис Дуарте и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; (4:0) 10&nbsp;ноября 2024 года. Москва. Дзюба встретится со «Спартаком», «Ростов» сыграет с «Зенитом» и братское дерби. Итоги жеребьевки Кубка России

Обладателем Кубка России в прошлом сезоне стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга победил «Балтику» в суперфинале со счетом 2:1.

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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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