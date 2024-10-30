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Сегодня, 22:10

Костромской «Спартак» уступил «Сочи» по пенальти, в Кубке больше не осталось команд второй лиги

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Сочи» победил костромской «Спартак» в матче 6-го раунда плей-офф Пути Регионов FONBET Кубка России — 2:2 (4:3 по пенальти).

В составе красно-белых голы забили Дмитрий Садов и Илья Рубцов. У хозяев отличился Артур Шушеначев, второй мяч сочинцев забил Кирилл Кравцов после рикошета от защитника гостей. В основное время матча команды не смогли определить победителя, в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Сочи».

«Спартак» был последним представителем второй лиги в нынешнем розыгрыше турнира.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд
30 окт, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
Спартак Кс

Соперник «Сочи» по следующему раунду определится в результате жеребьевки.

Кубок России
ФК Сочи
ФК Спартак (Кострома)
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