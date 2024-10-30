Костромской «Спартак» уступил «Сочи» по пенальти, в Кубке больше не осталось команд второй лиги

«Сочи» победил костромской «Спартак» в матче 6-го раунда плей-офф Пути Регионов FONBET Кубка России — 2:2 (4:3 по пенальти).

В составе красно-белых голы забили Дмитрий Садов и Илья Рубцов. У хозяев отличился Артур Шушеначев, второй мяч сочинцев забил Кирилл Кравцов после рикошета от защитника гостей. В основное время матча команды не смогли определить победителя, в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Сочи».

«Спартак» был последним представителем второй лиги в нынешнем розыгрыше турнира.

Соперник «Сочи» по следующему раунду определится в результате жеребьевки.