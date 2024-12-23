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Сегодня, 10:35

Анохин рассказал о росте посещаемости и просмотров матчей Кубка России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об изменении времени матчей Кубка России.

«Мы благодарны РФС за то, что они смогли договориться с УЕФА по поводу сдвига матчей Кубка. Бизнес вырос, статистика по просмотру матчей тоже выросла. Самое главное, что выросла статистика посещаемости, и мы опережаем сейчас многие матчи РПЛ. Конкуренция между Кубком и РПЛ достаточно высока», — сказал Анохин «СЭ».

Обладателем Кубка России в прошлом сезоне стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга победил «Балтику» в суперфинале со счетом 2:1.

Сергей Анохин
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