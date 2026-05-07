Литвинов — о голе в ворота ЦСКА: «Думаю, это мой лучший гол в карьере»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после победы над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26 рассказал, как ему удалось забить на 10-й минуте встречи.

«Принял, увидел, что игрок справа прессингует и лучшим решением будет пробить. Думаю, это мой лучший гол в карьере.

Мы очень хотели сегодня победить, чтобы пережить эти незабываемые эмоции. Такие матчи запоминаются.

Похоже на гол Глушакова? Может быть, есть что-то. Хотя похоже на гол «Оренбургу». Секрета никакого нет. С «Крыльями», к сожалению, не залетело.

Кого хотел бы увидеть в финале? Там без разницы. Реванш с «Динамо»? Разве что для них. Хотя и для нас тоже», — рассказал Литвинов.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).