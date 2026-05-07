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7 мая, 06:47

Литвинов: «Поймал себя на мысли, что столько болельщиков видел в последний раз, когда подавал мячи»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после победы над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26 отметил поддержку болельщиков.

«Первое дерби с болельщиками? Когда был на поле, поймал себя на мысли, что столько болельщиков видел в последний раз, когда подавал мячи. Полные трибуны, все секторы забиты! Незабываемые ощущения! Никакого давления, все болельщики наши. Подгоняли нас», — сказал Литвинов.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.
06 мая, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА
Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота ЦСКА в&nbsp;матче финала Пути регионов Кубка России 6&nbsp;мая.Шоковая терапия не помогла ЦСКА. «Спартак» вывел в суперфинал Кубка фантастический гол Литвинова
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Руслан Литвинов
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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