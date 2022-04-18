Билялетдинов-старший поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак»

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

«Я помню бесцветное дерби, по-моему, в прошлом году, когда никакой накал даже не чувствовался. Тогда ожидания не оправдались, хочется верить, что сейчас оправдаются. Если игроки пропитаются этим накалом, то матч будет интересным, хотя бы с бойцовским содержанием. ЦСКА — «Спартак» — одно из главнейших дерби. А по поводу того, кто победит, то если отталкиваться от впечатлений прошлых матчей, можно ошибиться. По моему мнению, любой исход будет вполне реален и они могут выдать спектакль», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну

Встреча ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало матча запланировано на 19.30 по московскому времени.