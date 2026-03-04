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4 марта, 15:30

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): онлайн-трансляция матча Кубка России

«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграют в Кубке России 4 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграют во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 4 марта. Матч на «Ростов Арене» в Ростове начнется в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Динамо» Махачкала можно также в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
04 марта, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:2
Динамо Мх

В прямом эфире матч «Ростова» и махачкалинского «Динамо» покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Ростов» занял третье место в своей группе Пути РПЛ и в первом этапе 1/4 финала Пути регионов обыграл «Нефтехимик» (3:1). Махачкалинское «Динамо» в своей группе заняло второе место и в четвертьфинале Пути РПЛ уступило ЦСКА (2:2, пенальти — 4:5 по сумме двух встреч).

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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
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