«Ростов» — ЦСКА: Сако, Роналдо, Дивеев и Обляков выйдут на суперфинал с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на суперфинал FONBET Кубка России по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Кирилл Левников.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Осипенко, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Запасные: Ханкич, Одоевский, Сутормин, Поярков, Байрамян, Лангович, Шамонин, Жбанов, Игнатов, Колтаков, Комаров, Радченко.

ЦСКА: Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Дивеев, Кисляк, Гайич, Обляков, Пьянич, Бистрович, Койта, Гуарирапа.

Запасные: Тороп, Келлвен, Абдулкадыров, Круговой, Лукин, Жемалетдинов, Мухин, Файзуллаев, Глебов, Мусаев, Алеррандро, Шуманский.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.