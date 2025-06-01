В РФС ожидают аншлаг на суперфинале FONBET Кубка России

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ», сколько зрителей могут посетить суперфинал FONBET Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

«Билеты проданы все. Главное, чтобы билеты, которые были проданы, имели целью посещение матча, а не перепродажи. К сожалению, у нас разрешено по законодательству перепродавать билеты. Мы надеемся на аншлаг, с учетом того, сколько внимания и запросов было на билеты. Вместимость стадиона сегодня 59 тысяч болельщиков», — сказал Терешин «СЭ».

«Ростов» и ЦСКА сыграют в суперфинале FONBET Кубка России 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.