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В РФС ожидают аншлаг на суперфинале FONBET Кубка России

Константин Белов
Корреспондент

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ», сколько зрителей могут посетить суперфинал FONBET Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

«Билеты проданы все. Главное, чтобы билеты, которые были проданы, имели целью посещение матча, а не перепродажи. К сожалению, у нас разрешено по законодательству перепродавать билеты. Мы надеемся на аншлаг, с учетом того, сколько внимания и запросов было на билеты. Вместимость стадиона сегодня 59 тысяч болельщиков», — сказал Терешин «СЭ».

«Ростов» и ЦСКА сыграют в суперфинале FONBET Кубка России 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

Николай Комличенко&nbsp;&mdash; Игорь Акинфеев.«Ростов» — ЦСКА. Онлайн-трансляция суперфинала Кубка России

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