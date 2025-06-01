Суперфинал FONBET Кубка России-2024/25 между «Ростовом» и ЦСКА проходит на стадионе «Лужники» в Москве и начинается в 18.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового суперфинала. Ключевые события игры «Ростов» — ЦСКА можно вдобавок отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире показывают канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч Премьер», онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне с федеральным телеэфиром).

FONBET Кубок России. Суперфинал.

01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)

Соперники по суперфиналу в этом сезоне встречались дважды — в чемпионате России. В первом туре РПЛ команды сыграли вничью в Ростове-на-Дону — 0:0 20 июля, а в 16-м туре ростовчане победили в Москве — 2:1 23 ноября.

ЦСКА стал обладателем Кубка России в первом сезоне после форматирования схемы и введения так называемого двойного вылета — в 2023 году в суперфинале армейцы победили «Краснодар» в серии пенальти.