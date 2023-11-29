«Ростов» на своем поле сыграет против ЦСКА в рамках 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 29 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Ростов» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Групповой турнир Пути РПЛ «Ростов» (11 очков) завершила на втором месте, пропустив вперед только «Локомотив» (13 очков). Команда Валерия Карпина одержала 4 победы и потерпела 2 поражения. Были обыграны «Рубин» (1:0 и 1:1 (2:4 по пен), «Локомотив» (2:1) и «Урал» (2:1). ЦСКА (11 очков) завершил групповой турнир на первом месте, обойдя «Оренбург» (11), «Сочи» (8) и «Факел» (6). Армейцы одержали 4 победы в 6 матчах. Оба поражения пришлись на игры с аутсайдером группы «Факелом» (0:2 и 1:1 (4:2 по пен).

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