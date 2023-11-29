«Динамо» и «Зенит» сыграют в рамках 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу Кубка России бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.

Групповой турнир Пути РПЛ «Динамо» завершило на втором месте с 11 очками. Бело-голубые опередили «Краснодар» (11 очков) лишь по дополнительным показателям. Бело-голубые дома переиграли «быков» со счетом 4:3, а в ответном матче в Краснодаре проиграли по пенальти. С первого места из группы D вышел «Спартак» (12 очков). «Зенит» в групповом турнире Пути РПЛ проиграл лишь однажды — в гостевом матче с «Балтикой» (0:1). В остальных 5 матчах питерцы одержали победы с общим счетом 9:4. Из группы C «Зенит» вышел лидером — 14 очков.

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