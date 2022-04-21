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Сегодня, 10:26

«Эта победа — для вас!» Ребров обратился к болельщикам «Спартака» после победы над ЦСКА

Артем Ребров обратился к болельщикам «Спартака» после победы над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака» после победы над ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров обратился к болельщикам команды после победы над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Эта победа — для вас, красно-белые!» — написал у себя в Telegram-канале Ребров, приложив к посту фотографии с матча.

«Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России вместе с «Динамо», «Енисеем» и «Аланией». Жеребьевка состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Артем Ребров
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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