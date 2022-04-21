Артем Ребров обратился к болельщикам «Спартака» после победы над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров обратился к болельщикам команды после победы над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Эта победа — для вас, красно-белые!» — написал у себя в Telegram-канале Ребров, приложив к посту фотографии с матча.

«Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России вместе с «Динамо», «Енисеем» и «Аланией». Жеребьевка состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.