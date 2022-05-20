РФС назвал ажиотаж вокруг билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России беспрецедентным

Российский футбольный союз (РФС) назвал беспрецедентным ажиотаж вокруг продажи билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России.

В РФС добавили, что в первые часы было продано 20 тысяч билетов, а за первые сутки — около 50 тысяч.

Продажи сопоставимы с самыми ожидаемыми концертами мировых исполнителей в доковидное время, отметил билетный партнер РФС.

Ранее «СЭ» сообщал, что максимальная квота билетов на финал составит 70 тысяч при вместимости стадиона 81 тысяча.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая. Начало — в 17.00 мск.