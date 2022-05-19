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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:17

Зарема — об организации финала КР: «Билеты оказались у спекулянтов. Правильно было бы сыграть на «Открытии»

Зарема Салихова резко высказалась об организации финала БЕТСИТИ Кубка России
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об организации финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Мы видим небывалый ажиотаж вокруг финала Кубка, что еще раз подтверждает — это уникальный шанс сделать праздник футбола не только для болельщиков двух команд, но и возможность возродить интерес к Кубку для РФС, — сказала Салихова «СЭ». — Но организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы. Вместо организации нормальной продажи билетов там заняты выбором артистов (репертуар которых не подходит для аудитории стадионов, для стадионов нужен рок) и тем, как бы еще финансово нагрузить клубы в без того сложнейшие времена. Их заботит, кто споет, а не то, что огромное количество билетов всех категорий оказались у спекулянтов. Главное отрапортовать, что продажи идут хорошо. Прямо как с показом матчей в кино — совершенно провальная идея».

Также Зарема заявила, что матч нужно было бы провести на стадионе «Спартака».

«Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк Арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей. Клубу, который делает посещаемость всем командам по всей России и рекламу всему российскому футболу. Мы бы честно отдали половину билетов на реализацию «Динамо» и прозрачно продали свою половину. Но, к несчастью, эта система не слышит ни пожелания болельщиков, ни запросы клубов», — добавила Салихова.

Финал БЕТСИТИ Кубка России, где «Спартак» сыграет с «Динамо», состоится 29 мая в 17.00 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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