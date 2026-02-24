«Арсенал» объявил о переносе матча Кубка России против «Локомотива» на «Арену-Химки»

«Арсенал» сообщил, что матч плей-офф FONBET Кубка России против «Локомотива» пройдет на «Арене-Химки».

«В этом году погода существенно осложнила подготовку поля к началу второй части сезона. В Туле за последние три недели выпало аномальное количество осадков. Сейчас ПФК «Арсенал» делает все возможное, чтобы ближайшие домашние матчи прошли на родном стадионе. Отметим, что выбор стадиона обусловлен наличием на стадионе «Арена-Химки» искусственного газона, на котором возможно проведение матча в любых погодных условиях», — говорится в заявлении тульского клуба.

Встреча пройдет 5 марта и начнется в 18.30 по московскому времени.

Ранее начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрий Романников заявил «СЭ», что футбольное поле на стадионе в Туле не соответствует критериям для проведения матча Кубка России.