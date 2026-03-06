Тюкавин: «Степашин просил забить «Спартаку». Сергей Вадимович, это для вас»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сообщил «СЭ», что посвятил свой гол «Спартаку» члену совета директоров клуба Сергею Степашину.

— Сергей Степашин спрогнозировал финал Кубка: «Динамо» — «Зенит».

— Посмотрим, как будет. На неделе поздравлял Сергея Вадимовича с днем рождения, он попросил меня забить гол «Спартаку». Я сказал: «Обязательно». Так хорошо получилось. Так что, Сергей Вадимович, это для вас.

— Команда стала больше забивать. В чем твой секрет и секрет команды?

— Не знаю, может быть, новый подход какой-то. В этот раз на сборах забил ноль.

— Сырники разрешили.

— Ну и сырники, конечно, вернулись, это самое главное!

Ранее «Спартак» потерпел поражение в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России от «Динамо» (2:5).

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».