«Простите, что не мы будем бороться за кубок в финале в родном городе». «Урал» извинился перед болельщиками

«Урал» после поражения в полуфинале Кубка России от «Химок» (1:3) опубликовал пост в Instagram.

— Борьба за Кубок больше не для нас, — говорится в сообщении. — Боль поражения надолго останется в наших сердцах. Простите, что не мы будем бороться за кубок в финале в родном городе.