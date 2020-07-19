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«Простите, что не мы будем бороться за кубок в финале в родном городе». «Урал» извинился перед болельщиками

15:28
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«Урал» после поражения в полуфинале Кубка России от «Химок» (1:3) опубликовал пост в Instagram.

— Борьба за Кубок больше не для нас, — говорится в сообщении. — Боль поражения надолго останется в наших сердцах. Простите, что не мы будем бороться за кубок в финале в родном городе.

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