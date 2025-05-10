Футбол
10 мая, 21:55

Иванов: «Если ЦСКА будет играть так же, как с «Краснодаром», то шансы на Кубок есть»

Константин Белов
Корреспондент

Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов после победы армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ оценил шансы московской команды на победу в FONBET Кубке России.

— Если ли у ЦСКА шансы на Кубок?

— Если будут играть так же, как с «Краснодаром», то шансы есть. Хоть и проиграли первый матч 0:2.

ЦСКА 14 мая встретится с «Зенитом» в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

