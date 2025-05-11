Футбол
11 мая, 14:05

Почетный президент РФС Колосков заявил, что предлагал отмену Fan ID: «Эта мера добилась своего результата»

Микеле Антонов
Корреспондент

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении паспорта болельщика на матчах FONBET Кубка России и OLIMPBET Суперкубка.

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства.

«Я понимаю, зачем вводили паспорт болельщика. Сравнивая обстановку на трибунах во время матчей РПЛ и Кубка России, не заметил разницы, нет выброса шашек, драк. Предлагал и выступал, что, возможно, надо отменить Fan ID, если эта мера добилась своего результата. Противоправных действий на стадионах не было. Но здесь рассмотрели эту тему по-другому. Для меня непринципиально. Оформил паспорт болельщика на следующий день. Потребовалось 5 минут. Сейчас вообще можно оформить не вставая с дивана. Если ситуация требует, дай бог. Во всяком случае футболу это не мешает», — сказал Колосков «СЭ».

Система Fan ID действует на матчах РПЛ с 2022 года.

  • Gordon

    Эта мера вообще ничего не добилась кроме того, что на футбол стали меньше ходить и исчез драйв с перфомансами, песнями и прочее. А с противоправными действиями безо всяких проблем помогает справиться система видеофиксации лиц.

    10.07.2025

  • Loel1

    Помню яего,там пробы ставить негде.

    13.05.2025

  • Странник-777

    Ему пох. Он в свое время наворовался на безбедную старость. Пусть глянет насколько сократилась посещаемость на стадионах... И на сколько возросло жлобство КДК по суммам штрафов. Лучше бы подумали об источниках финансирования футбольных клубов на всех уровнях, а не о тотальном контроле за населением.

    13.05.2025

    Takayama

