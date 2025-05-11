Почетный президент РФС Колосков заявил, что предлагал отмену Fan ID: «Эта мера добилась своего результата»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении паспорта болельщика на матчах FONBET Кубка России и OLIMPBET Суперкубка.

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства.

«Я понимаю, зачем вводили паспорт болельщика. Сравнивая обстановку на трибунах во время матчей РПЛ и Кубка России, не заметил разницы, нет выброса шашек, драк. Предлагал и выступал, что, возможно, надо отменить Fan ID, если эта мера добилась своего результата. Противоправных действий на стадионах не было. Но здесь рассмотрели эту тему по-другому. Для меня непринципиально. Оформил паспорт болельщика на следующий день. Потребовалось 5 минут. Сейчас вообще можно оформить не вставая с дивана. Если ситуация требует, дай бог. Во всяком случае футболу это не мешает», — сказал Колосков «СЭ».

Система Fan ID действует на матчах РПЛ с 2022 года.