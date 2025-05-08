Футбол
8 мая, 22:19

«Спартак» установил новый рекорд по продаже билетов

Алина Савинова

«Спартак» сообщил, что продал более 15 тысяч билетов на финальный матч пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» и установил новый рекорд.

Игра состоится 15 мая в Москве и начнется в 20.00 по местному времени.

«Это еще быстрее, чем на предыдущий кубковый матч с «Динамо». Спасибо за новый рекорд, красно-белые!» — говорится в сообщении московского клуба в Telegram-канале.

Победитель матча «Спартак» — «Ростов» встретится в Суперфинале Кубка России с победителем финального противостояния пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (первая игра — 2:0 в пользу питерской команды).

Источник: https://t.me/fcsmtg/21521
  • Liechtenstein Air Force

    Сколько можно под каждой новостью его постить??? пока его рекорд не побьют:relaxed:?

    14.05.2025

  • Rawalex

    оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ) Жди гостей.

    13.05.2025

  • SuperDennis

    Ну понятно же, что на наших билеты лучше продаются, чем на Динамо! Матчи Ростова со Спартаком это всегда эмоции, всегда зажигалка, пленных не брать! Уверен, что финал пути регионов будет шик и блеск! Да победит сильнейший! И это будет Ростов, хе-хе! :stuck_out_tongue_winking_eye:

    09.05.2025

  • fell62

    Ну хоть чем отличиться свинкам , не в футболе , так продажей билетов на Ростов )))

    09.05.2025

  • azmiser

    А с какого перепугу играют в Масквабаде, а не в Ростове?

    09.05.2025

  • spartsmen

    в сэксе уже не только заголовки в ленту, но и сами новости пишет бессмысленный и безграмотный ии ...

    09.05.2025

  • Спринт

    Уже вылетевшие из нормального Кубка .. получили шанс еще раз вылететь в недо-кубке.

    09.05.2025

  • shpasic

    в чём рекорд-то? и какой был предыдущий?

    09.05.2025

  • Спартак 98

    Рекорд по билетам , Cлавик (Деян) чёт я очкую :confused:

    09.05.2025

  • Леший

    Кстати, да, вполне возможно, что в СЭ просто коряво изложили информацию.

    08.05.2025

  • Vasily Bulygin

    Эй бомжи! Если бы к власти в стране не пришёл собчаковский выводок, вы так и божевали бы между РПЛ и первой лигой! Дюков рулит всем футболом, Миллер бабками безконтрольно. Сколько народных денег Газпрёмовские манагеры только на строительстве стадиона прихватизировали?

    08.05.2025

  • Spartak-Online

    В свободную продажу с официального сайта начали 7 числа где то в 12-00. Я уже купил , хорошее место за 3 косаря.

    08.05.2025

  • Эрик Стейн

    Ну так они заявили в своей телеге и новость увидили только те, кому интересно, а то что СЭ хайпанул на этом, не вина Спартака

    08.05.2025

  • Леший

    Не достался бесплатный? ))

    08.05.2025

  • Леший

    С одной стороны, ещё неделя до матча, с другой - ж.-д. билеты на крымсеие поезда улетают в первые 10 минут с начала продаж за 90 суток.

    08.05.2025

  • Леший

    Ну тогда в заявлении клуба эти сутки и нужно было указывать. А по большому счёту, не вижу смысла в таком заявлении. В конце концов, считать нужно зрителей непосредственно на матче и фиксировать, есть ли рекорд.

    08.05.2025

  • Эрик Стейн

    Скорее всего по времени от старта продаж, до игры почти неделя ещё)))

    08.05.2025

  • Дима Питерский

    То есть вы кичитесь тем, что быстро продали пригорошню билетов на матч с СДСВ? Дурачки убогие:sweat_smile:

    08.05.2025

  • ФОКСИ

    Смех о том , что продали 15 тыс билетов более, чем в 10-миллионом городе....

    08.05.2025

  • Леший

    А как можно сравнить эти проданные 15 тыс. с посещёнными 31к? И в чём измеряется рекорд продаж - это за сутки, за час?

    08.05.2025

  • Леший

    Если о скорости, то из заявления клуба непонятно, эти 15 тыс. билетов проданы за день, за полдня или за час. Скорость должна фиксироваться в конкретный отрезок времени.

    08.05.2025

  • Леший

    Если о скорости, то из заявления клуба непонятно, эти 15 тыс. билетов проданы за день, за полдня или за час. Скорость должна фиксироваться более конкретно.

    08.05.2025

  • Sehrgut

    На Зенит бесплатно всем Бомжам билеты :tickets:? раздают..!!! :grin:

    08.05.2025

  • Эрик Стейн

    Так на матче, чей рекорд побит по скорости было 31к из 45, у Зенита и стадион вмещает 64к)))

    08.05.2025

  • Jean4

    Речь о скорости продаж, а не о кол-ве билетов.

    08.05.2025

  • Jean4

    Речь о скорости продаж, а не о кол-ве билетов, туго соображаешь.

    08.05.2025

  • Эрик Стейн

    Блиин, увидели цифру продажи и ор начался...так на матче с Динамо было 31к зрителей, смотрите посещаемость матча, а не только скорость продажи, а так же вместимость.Всё-таки Лукойл Арена вмещает 45к, а Газпром Арена 64к

    08.05.2025

  • Adminni

    уберите овечкина из футбола!!! Сколько можно под каждой новостью его постить???

    08.05.2025

  • unzak44

    Да я знаю! Я сам конь. Просто привел пример для сравнения...

    08.05.2025

  • Дима Питерский

    ЦСКА.

    08.05.2025

  • unzak44

    И еще еще. ЦСКА сравним с Ростовом?! При всем к нему уважению...

    08.05.2025

  • Леший

    А какая принципиальная разница, с кем Зенит играл? Спартак же установил "рекорд", знвчит, раньше на матчах с любыми(!!!) соперниками приходило народа меньше.

    08.05.2025

  • unzak44

    И еще. Финал Пути регионов это тоже самое, что и Путь РПЛ?

    08.05.2025

  • Леший

    Тоже мне "рекорд".)) На кубковый матч Зенита недавно пришли более 50 тыс. - в три с лишним раза больше.

    08.05.2025

  • unzak44

    А будь добр, напомни мне, с кем Зенит 30 апреля играл?

    08.05.2025

  • Дима Питерский

    Турнир FONBET Кубок России Стадия турнира Финал Пути РПЛ Время 30 апреля 2025, 20:30 Место «Газпром Арена», Санкт-Петербург Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) Инспектор Александр Гончар (Сочи) Зрителей 51580 Помощники судьи Алексей Лунев (Новосибирск), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)

    08.05.2025

  • unzak44

    Обоснуй цифрами?

    08.05.2025

  • Дима Питерский

    Сраные лохи. На Зенит в кубке в разы больше ходят.

    08.05.2025

