«Спартак» установил новый рекорд по продаже билетов

«Спартак» сообщил, что продал более 15 тысяч билетов на финальный матч пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» и установил новый рекорд.

Игра состоится 15 мая в Москве и начнется в 20.00 по местному времени.

«Это еще быстрее, чем на предыдущий кубковый матч с «Динамо». Спасибо за новый рекорд, красно-белые!» — говорится в сообщении московского клуба в Telegram-канале.

Победитель матча «Спартак» — «Ростов» встретится в Суперфинале Кубка России с победителем финального противостояния пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (первая игра — 2:0 в пользу питерской команды).