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Сегодня, 14:20

Попов: «Спартак» не смог бы быть конкурентоспособным в Европе, команда просто бы развалилась»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов раскритиковал «Спартак» за качество оборонительной линии.

«Качество защитников в нашем чемпионате резко упало. «Спартак» сейчас подписал парня на левый фланг, посмотрим на него. Хлусевич точно не помощник в обороне. Он больше нацелен на атаку, но как только попадается более серьезный оппонент — он уже не помощник красно-белым. Дуарте пока не акклиматизировался, Денисов у них тоже не игрок обороны. «Спартак» бы точно не смог быть конкурентоспособным в Европе, просто развалилась бы команда. В нападении они неплохой действуют, да. А вот с обороной проблемы», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

8 августа «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET (5:4). Однако красно-белые обновили свой антирекорд — последний раз московский клуб получал в свои ворота четыре гола в Кубке СССР в 1976 от «Таврии» (3:4).

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-spartak-ne-smog-byi-byit-konkurentosposobnyim-v-evrope-komanda-prosto-byi-razvalilas
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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